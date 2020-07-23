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أستاذ الفيروسات: الملابس القطنية بحمامات السباحة تنتج أضرارا جلدية.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:01 ص
حمامات السباحة
حمامات السباحة
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محمود محسن
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة للمصل واللقاح، الملابس القطنية تتفاعل مع الكلور فى حمامات السباحة مما ينتج البكتيريا وقد يحدث عنها أضرار جلدية".

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية الملابس المخصصة لحمامات السباحة لها مواصفات محددة تمنع هذا التفاعل.

وتابع أستاذ الفيروسات، إن الملابس القطنية الملونة تتفاعل مع الكلور فى حمامات السباحة، وينتج عنها بكتيريا تضر بصحة جسد الإنسان.

وأشار الحداد إلى أن الملابس المخصصة لحمامات السباحة لها مواصفات محددة تمنع هذا التفاعل، ناصحًا عدم نزول حمامات السباحة بملابس قطنية كونه تؤذى الشخص المرتدى لها والآخرين.
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