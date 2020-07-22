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رياضة

خالد مهدي: حالة مختار مختار جيدة.. ومسحة جديدة غدًا للاعبي الإنتاج.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:51 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسن العمدة
كشف خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، مستقرة حتى الآن بعد تعرّضه للإصابة بفيروس "كورونا".

وقال "مهدي" فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "جميع لاعبي الإنتاج الحربي فى عزل انتظارًا لخضوعهم لمسحة ثانية صباح غد، ومختار مختار بصحة جيدة وأجريت اتصالًا به اليوم للاطمئنان عليه".
 
وأضاف: "لا نستطيع اللعب بفريق الناشئين فى  بطولة الدوري بسبب عدم عودتهم للتدريبات حتى الآن، ولدينا 18 حالة كورونا ولكن تم إبلاغنا بإعادة المسحة".

وأخطر مسئولو مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي مسئولي نادي أسوان بإلغاء المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها السبت 25 /7، بعد إصابة 18 لاعبا من فريق الانتاج بـ كورونا بناء علي تصريحات محمد سلطان ، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
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