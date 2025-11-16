بعد التعديل.. مواعيد مباريات الجولة 14 في الدوري المصري

أجرت رابطة الأندية المصرية تعديلات على الدوري الممتاز في الجولة 14 بسبب ارتباطات أربعة أندية مصرية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، نظيره فريق زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر الحالي في إطار دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

بينما يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق ريفيرز يونايتد يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الحالي في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره كايزر تشيفز يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الحالي في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بعد التعديل على النحو التالي:

السبت 22 نوفمبر 2025

فاركو vs سيراميكا كليوباترا– 5:00 مساءً.

مودرن سبورت vs البنك الأهلي – 8:00 مساءً.

طلائع الجيش vs إنبي – 8:00 مساءً.

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري vs الجونة – 5:00 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية vs زد – 8:00 مساءً.

بتروجت vs حرس الحدود – 8:00 مساءً.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز vs المقاولون العرب – 5:00 مساءً.

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي vs الإسماعيلي تُنقل إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساءً.

الخميس 12 فبراير 2026

الزمالك vs سموحة تُقام على استاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

المصري vs وادي دجلة تُقام على استاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.