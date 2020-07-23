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أخبار العالم

ترامب: معظم حكام الولايات يدرسون إعادة فتح المدارس

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن معظم حكام الولايات يدرسون في الوقت الراهن إعادة فتح المدارس، وذلك رغم الأعداد القياسية لحصيلة مصابي ووفيات كورونا اليومية داخل الولايات المتحدة. 

في الوقت نفسه، استبعد مستشار البيت الأبيض لشئون فيروس كورونا، أنتوني فاوتشي، احتمالية القضاء على الفيروس بشكل نهائي. 

وقال فاوتشي في لقاء مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس: "الجمع بين تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية، ولقاح جيد، والذي آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر أننا سنحصل عليه، يمنحنا السيطرة المطلوبة، سواء كان هذا العام أو العام المقبل، لكن حقًا لا أعتقد أننا سنقضي على الفيروس".

وأكد فاوتشي أن الفيروس الحالي يختلف عن "سارس" وهو فيروس تاجي ظهر في أوائل القرن العشرين وتم احتواؤه. وقال إن كوفيد 19 فعال بشكل لا يصدق في الانتقال من إنسان إلى آخر ويمكن أن ينتج مجموعة واسعة من الأعراض لدى الناس.

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