ترامب: أنصح المواطنين بارتداء الكمامة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، إن أمر ارتداء الكمامة متروك لحكام الولايات، مشيرًا إلى ضرورة ارتدائها للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، "معظم حكام الولايات يدرسون في الوقت الراهن إعادة فتح المدارس، ونود رؤية المدارس تفتح 100%".





في الوقت نفسه، استبعد مستشار البيت الأبيض لشئون فيروس كورونا، أنتوني فاوتشي، احتمالية القضاء على الفيروس بشكل نهائي.





وقال فاوتشي في لقاء مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس، الأربعاء، "الجمع بين تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية، ولقاح جيد، والذي آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر أننا سنحصل عليه، يمنحنا السيطرة المطلوبة، سواء كان هذا العام أو العام المقبل، لكن حقًا لا أعتقد أننا سنقضي على الفيروس".





وأكد فاوتشي أن الفيروس الحالي يختلف عن "سارس" وهو فيروس تاجي ظهر في أوائل القرن العشرين وتم احتواؤه.





وقال إن كوفيد 19 فعال بشكل لا يصدق في الانتقال من إنسان إلى آخر ويمكن أن ينتج مجموعة واسعة من الأعراض لدى الناس.