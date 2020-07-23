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حوادث

مقتل عجوز على يد نجله مريض نفسي للخلاف على مبلغ مالي بالمنيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
قتل عاطل "مريض نفسي" والده طعنا بسكين بعد مشادة كلامية للخلاف على مبلغ مالي في حي عزبة شاهين بالمنيا، وأكدت التحريات أنه مريض نفسي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، أنتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.


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بالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن ويدعي (محمد-ا-م) 38 عاما، عاطل، الحصول علي مبلغ مالي من والده "ا" 64 عاما بالمعاش، وتطور ذلك إلي مشاجرة سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده مستخدما سلاح أبيض "سكين"، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغه أودت بحياته وتم نقله إلي مشرحة المستشفي العام.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجري إلقاء القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة لتطوير مناقشته للوقوف علي ظروف وملابسات وأسباب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.
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