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توك شو

المتحرش في المستشفى.. تامر أمين: ابنتي أبلغتني بتعرضها للتحرش اللفظي ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:30 ص
تامر امين
تامر امين
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توك شو
قال الإعلامي تامر أمين، إن ابنته أخبرته بتعرضها للتحرش اللفظي.

وأضاف "أمين"، أثناء تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، ردًا على تساؤل الإعلامى مفيد فوزى عن تصرفه بشأن تعرض نجلته للتحرش، قائلًا "ممكن اخد حضرتك ونروح نزوره هوا جنبنا هنا فى المستشفى، ملحقش يتقبض عليه خد الطريحة المحترمة وراقد جنبنا فى المستشفى".

ومن جانبه قال مفيد فوزى موجها حديثه للإعلامي تامر أمين، "بنتك بلغتك وبالتالى انت أبلغت الدولة وبالتالي اتخذ قرار"، ورد أمين قائلا "آه".

وأضاف تامر أمين "بنتى محدش يجي جنبها ولا جنب أى بنت تانية".
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