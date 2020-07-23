AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تلغي اتفاقاً مع أمريكا حول اللاجئين منذ ما قبل قدوم ترامب

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أوقفت المحكمة الفيدرالية الكندية لمدة ستّة أشهر اتفاقًا مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء إلى كندا، تقديم طلباتهم لأمريكا أولًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

قالت المحكمة إنّ اتفاق البلد الثالث الآمن الذي وقعته الدولتان في 2004 ونددت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك "الشرعة الكندية للحقوق والحريات".

ذكرت القاضية آن ماري ماكدونالد، إن الشرعة تنصّ بشكل خاص على أن "لكل شخص الحق في الحياة، والحرية، والسلامة الشخصية".

غير أن القاضية علقت تنفيذ الحكم ستة أشهر لتُفسح المجال أمام البرلمان للتحرك.

وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء كان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.

ونددت بهذا الاتفاق مرارًا منظمات حقوقية، وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو، معللة موقفها بأن الولايات المتّحدة في عهد دونالد ترامب الذي شدد قواعد اللجوء لم تعد "بلدًا آمنًا" للاجئين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تتهم كندا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة في حربها ضد شركة هواوي

سؤال عن ترامب يجبر رئيس وزراء كندا على الصمت

رئيس وزراء كندا: نواجه تحديات مع العنصرية ضد الملونين ونتابع في رعب وقلق ما يحدث في أمريكا

بداية من اليوم .. كندا تعفي عائلات المقيمين من قيود السفر وتسمح لهم بدخول البلاد

وسط مخاوف من موجة ثانية.. دول العالم تقرر التعايش مع كورونا لإنقاذ الاقتصاد.. أوروبا تفتح أسواقها وتخفف القيود على الحدود.. وواشنطن تتحدى الفيروس: لن نسمح بغلق الأعمال مجددا

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

ترشيحاتنا

متى تجزئ أضحية الأب عن أبنائه المتزوجين؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

بانخفاض الأسعار وحظر الشوارد.. كورونا تضرب تجار الأضاحي في مقتل

موقع عبري يكشف تفاصيل عملية سرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-7-2020.. فيديو

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور