في ذكرى الثورة.. توافد أعداد قليلة علي ضريح جمال عبد الناصر بسبب كورونا.. شاهد

توافد على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عدد قليل من المواطنين صباح اليوم بينما لم يحضر أحد من الشخصيات السياسية، وقام الحضور من فئات الشعب المختلفة بقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل.





كما لم يحضر أحد من قيادات الحزب الناصري، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انتشار فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن ضريح الزعيم الراحل عبد الناص ر يقع داخل مسجد كوبري القبة الخيري في منطقة كوبري القبة بالقاهرة، وقد بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنويًا.





اقر ايضا :



