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أخبار البلد

في ذكرى الثورة.. توافد أعداد قليلة علي ضريح جمال عبد الناصر بسبب كورونا.. شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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محمد هاني- كيرلس صلاح
توافد على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عدد قليل من المواطنين صباح اليوم بينما لم يحضر أحد من الشخصيات السياسية، وقام الحضور من فئات الشعب المختلفة بقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل. 

كما لم يحضر أحد من قيادات الحزب الناصري، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ضريح الزعيم الراحل عبد الناصر يقع داخل مسجد كوبري القبة الخيري في منطقة كوبري القبة بالقاهرة، وقد بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنويًا.

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وعانى ناصر من نوبة قلبية قبل وفاته، ونقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء، وتوفي بعد عدة ساعات من مرضه وهو الخبر الذى أصاب الشعوب بصدمة كبيرة
في ذكرى الثورة.. توافد أعداد قليلة علي ضريح جمال عبد الناصر بسبب كورونا.. شاهد
في ذكرى الثورة.. توافد أعداد قليلة علي ضريح جمال عبد الناصر بسبب كورونا.. شاهد
في ذكرى الثورة.. توافد أعداد قليلة علي ضريح جمال عبد الناصر بسبب كورونا.. شاهد
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