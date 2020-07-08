حرم آمن حول ضريح الحسين لمنع التزاحم في المسجد

فتح مسجد الحسين بالقاهرة أبوابه فجر اليوم الأربعاء، للمصلين، بعد إعادة فتحه بسبب غلقه منذ 5 أيام، حفاظًا على أرواح المصلين، من انتشار فيروس كورونا، عندما اكتشفت الأوقاف تقبيل بعض رواد المسجد لجدار ضريح الحسين -رضي الله عنه-.





وأدى المصلون الفجر مُتبعين الإجراءات الوقائية بوجود مسافات آمنة بينهم وارتداء الكمامة، واصطحاب "سجادة"، ودشنت مديرية أوقاف القاهرة، حرمًا آمنًا يحول دون الوصول إلى ضريح الحسين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعقمت المسجد قبل وصول المصلين.



