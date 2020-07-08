حرم آمن حول ضريح الحسين لمنع التزاحم في المسجد

فتح مسجد الحسين بالقاهرة أبوابه فجر اليوم الأربعاء، للمصلين، بعد إعادة فتحه بسبب غلقه منذ 5 أيام، حفاظًا على أرواح المصلين، من انتشار فيروس كورونا، عندما اكتشفت الأوقاف تقبيل بعض رواد المسجد لجدار ضريح الحسين -رضي الله عنه-.
وأدى المصلون الفجر مُتبعين الإجراءات الوقائية بوجود مسافات آمنة بينهم وارتداء الكمامة، واصطحاب "سجادة"، ودشنت مديرية أوقاف القاهرة، حرمًا آمنًا يحول دون الوصول إلى ضريح الحسين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعقمت المسجد قبل وصول المصلين.
من جانبه
قال الدكتور نوح العيسوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن إعادة فتح مسجد الحسين جاء بناء على تقرير لجنة مشكلة من رئيس القطاع الديني
ورئيس قطاع المديريات ومن وكيل وزارة المساجد.
وأضاف "نوح" فى تصريح له، أن اللجنة قامت بالنزول والتأكد من
الإجراءات التي اتخذتها مديرية
أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض
مرتادي المسجد عقب
إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات
الأوقاف، متابعًا: "قمنا بعمل حرم آمن لعزل مكان الصلاه عن المقام وهذا حفاظًا علي الناس من انتشار عدوى فيروس كورونا".
ونوه بأن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتعقيم المسجد تعقيما كاملًا، مؤكدًا أن المسجد له مكانة كبيرة في نفوس المصريين، مضيفا: "المسجد يتم فتحه للصلاة جزئيًا في النصف الغربي من المسجد وهذا الجزء بعيد وغير متصل بالمقام".