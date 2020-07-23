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200 جنيه للفرد.. المالية: الأحد إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:13 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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شيرين عادل
قال محمد عبد الفتاح ، مساعد وزير المالية ، إن  الدولة المصرية تعمل على تنشيط الإقتصاد المصرى ودعم المصانع التى توقفت بعد أزمة كورونا .

وأوضح  مساعد وزير المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز   أن مبادرة الرئيس السيسى لتشجيع المنتج المحلى تدعم ب 200 جنيه للفرد على البطاقة التموينية وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة فى حالة وجود 5 أفراد على البطاقة . 

وأشار محمد عبد الفتاح ،  إلى أن  مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى  تقدم خصومات عديدة إلى جانب خصم خاص لحاملى البطاقات التموينية .

وأوضح ، أن هذه المنحة لا ترد و من المقرر أن تبدأ الاحد القادم على أن تنتهى بعد 3 أشهر على ان يحصل المواطن على تخفيض من التجار وأيضأ من الحكومة . 

وتابع  محمد عبد الفتاح ،  مساعد وزير المالية ،  أن  المبادرة  تهدف إلى دعم المصانع  للعمل بكامل الطاقة الانتاجية لها  وتوفير فرص عمل داخلها ".
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