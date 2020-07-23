200 جنيه للفرد.. المالية: الأحد إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. فيديو

قال محمد عبد الفتاح ، مساعد وزير المالية ، إن الدولة المصرية تعمل على تنشيط الإقتصاد المصرى ودعم المصانع التى توقفت بعد أزمة كورونا .





وأوضح مساعد وزير المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن مبادرة الرئيس السيسى لتشجيع المنتج المحلى تدعم ب 200 جنيه للفرد على البطاقة التموينية وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة فى حالة وجود 5 أفراد على البطاقة .





وأشار محمد عبد الفتاح ، إلى أن مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى تقدم خصومات عديدة إلى جانب خصم خاص لحاملى البطاقات التموينية .





وأوضح ، أن هذه المنحة لا ترد و من المقرر أن تبدأ الاحد القادم على أن تنتهى بعد 3 أشهر على ان يحصل المواطن على تخفيض من التجار وأيضأ من الحكومة .



