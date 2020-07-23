22 مليون يورو سنويا.. راموس يتلقى عرضا خياليا للانضمام إلى الدوري الصيني





وذكر موقع " ديفينسا سنترال" الإسباني، أن راموس تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية للانضمام إلى صفوفه، مقابل تقاضي 22 مليون يورو سنويا.





وأضاف الموقع الإسباني، أن راموس يتقاضي حاليا 13 مليون يورو سنويا من ريال مدريد.





وتابع الموقع، أن راموس لا يفكر في مغادرة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، رغم العروض المغرية.





وقاد راموس ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا، وهو رقم لم يصل إليه إلى مدافع بالليجا من قبل، خلال القرن الـ 21.

تلقى سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني، عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الصيني، للانضمام إلى صفوفه، خلال الفترة المقبلة.