AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

4 روائح كريهة تنبعث من السيارة.. تعرف عليها

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
منة الله عبد الحميد
انبعاث رائحة كريهة من أكثر المشاكل التي تزعج قائد السيارة، وتشعره بالتنبؤ بوجود عطل أو خلل أثناء القيادة، وتختلف هذه الروائح وتتعدد أسبابها، وتجاهلها يؤدي إلى تفاقم المشاكل.


لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز هذه الروائح لمعرفة مشكلها.. تعرف عليها:


رائحة العفونة
انبعاث رائحة العفونة في السيارة بشكل لافت، يكون نتيجة ترك بقايا الطعام في السيارة ونسيانه لفترات طويلة داخل شنطة السيارة أو أسفل المقاعد. 


رائحة الزيت المحترق
تسرب رائحة الزيت المحترق في السيارة يكون نتيجة احتكاك حزام الأمان للسائق بالأجزاء المعدنية، مما يسبب هذه الرائحة.


الرطوبة
تنبع رائحة الرطوبة من حجرة القيادة وبعد فترات وقوف ليست طويلة، وهي قد تكون رائحة فرش السيارة، خصوصًا إذا قمت بغسل الفرش من الداخل بالماء، ولم تقم بتنشيف الماء بشكل كامل عن فرش المقاعد أو الأرضيات أو حتى سقف السيارة الداخلي، فستصدر رائحة كريهة جدًا من الأماكن التي يتركز بها الماء. 


رائحة البنزين
انبعاث رائحة البنزين في السيارة، لذلك يجب على قائد السيارة التأكد من غلق خزان الوقود جيدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القهوة والخل يقضيان على روائح السيارة الكريهة

تغلب على الرائحة الكريهة في سيارتك

استخدامات سحرية للقهوة في سيارتك

احذر بعض الروائح في سيارتك لأنها تدل على أعطال

5 علامات تدل على ضرورة استبدال فلتر البنزين

4 خطوات للحصول على هواء نقي داخل السيارة

ترشيحاتنا

في ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى.. الداخلية تفرج عن 2130 سجينا

سر تراجع معدلات شراء الموطنين لـ الفيتامينات وأدوية المناعة ضد كورونا ؟ استشارى مناعة يجيب

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

المصل واللقاح: 5 كبسولات طبيعية تحميك من كورونا.. فيديو

جاكسون موليكا.. ليل الفرنسي يزاحم الأهلي في صفقته المنتظرة

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها رسميا.. صور

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات