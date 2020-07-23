4 روائح كريهة تنبعث من السيارة.. تعرف عليها



انبعاث رائحة كريهة من أكثر المشاكل التي تزعج قائد السيارة، وتشعره بالتنبؤ بوجود عطل أو خلل أثناء القيادة ، وتختلف هذه الروائح وتتعدد أسبابها، وتجاهلها يؤدي إلى تفاقم المشاكل.









لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز هذه الروائح لمعرفة مشكلها.. تعرف عليها:









رائحة العفونة



انبعاث رائحة العفونة في السيارة بشكل لافت، يكون نتيجة ترك بقايا الطعام في السيارة ونسيانه لفترات طويلة داخل شنطة السيارة أو أسفل المقاعد.









رائحة الزيت المحترق

تسرب رائحة الزيت المحترق في السيارة يكون نتيجة احتكاك حزام الأمان للسائق بالأجزاء المعدنية، مما يسبب هذه الرائحة.











الرطوبة

تنبع رائحة الرطوبة من حجرة القيادة وبعد فترات وقوف ليست طويلة، وهي قد تكون رائحة فرش السيارة، خصوصًا إذا قمت بغسل الفرش من الداخل بالماء، ولم تقم بتنشيف الماء بشكل كامل عن فرش المقاعد أو الأرضيات أو حتى سقف السيارة الداخلي، فستصدر رائحة كريهة جدًا من الأماكن التي يتركز بها الماء.









رائحة البنزين

