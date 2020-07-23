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حوادث

تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات. 

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.
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