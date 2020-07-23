بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

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3- عصير الليمون الدافئ ، وهو يقتل الجراثيم والميكروبات وينقي الجسم ويطهره كما يعمل على التخلص من السعال والبلغم ، قم بعصر ليمونة على كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل ابيض .