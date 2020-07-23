تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن تركيا قررت وقف توزيع معدات الوقاية الشخصية التي يتم توزيعها على الأطباء مجانا.









وأوضح موقع ozguristanbu التركي أن الأطباء تلقوا تعليمات تفيد بقيامهم بشراء معدات الوقاية الشخصية التي يحتاجون إليها على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى زيارة المرضى المعزولين في بيوتهم بشكل يومي.









ونقل الموقع عن رئيس اتحاد أطباء الأسرة، أوزليم سيزن، قوله إن وباء فيروس كورونا لا يزال مستمرا، ويتم تشخيص آلاف المرضى كل يوم، ومن غير المفهوم أن الأطباء لا يقومون بما عليهم ولا يدفعون حتى ثمن القناع. مضيفا أنه يجب تعديل ذلك.









وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حوالي 222402 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حوالي 6 آلاف حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الإصابات النشطة 11643 حالة.