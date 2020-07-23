رفض التدخلات الأجنبية.. السفير الأمريكي يبحث مع عقيلة صالح دعم سيادة ليبيا

بحث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأوضاع في البلاد ودعم سيادتها.





ووفقًا لبيان صادر من السفارة الأمريكية، بحث نورلاند مع صالح دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.





وشدد السفير على رفض بلاده لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسره الأمم المتحدة.



