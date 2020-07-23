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مرأة

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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رشا عوني
عادة ما يحرص الجميع على شراء عطور غالية كي تظل رائحتها ثابتة لفترة طويلة ، أما العطور الرخيصة فقد لا تمنحك نفس الرائحة والثبات القوي لساعات طول اليوم ، لكن يمكنك بحيل بسيطة تركيز العطر ليصبح فواحًا وأكثر ثباتًا .
 

قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، عدة نصائح تجعل عطرك يظل فترة أطول وهي : 


1- ابعدي العطور عن أي مكان به رطوبة، ولا تحتفظي بزجاجات العطر في الحمام بشكل خاص 

2- الحرارة العالية ايضا تسبب تفكك المواد الكيميائية في العطر مما يخفف رائحته 

3-احتفظي بزجاجات العطور في مكان مظلم ولا تعرضيها للضوء سواء كان ضوءا طبيعيا او صناعيا

4- يفضل عدم ترك زجاجات العطور بدون الغطاء

5-لا تقومي برج زجاجة العطر قبل الاستخدام أو لأي سبب. 
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