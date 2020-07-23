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رياضة

يوفنتوس ضد أودونيزي .. صاروخية دي ليخت تمنح السيدة العجوز التقدم بالشوط الأول

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق يوفينتوس الشوط اول متقدما بهدف دون رد في شباك مضيفه أودونيزي، وذلك ضمن فعاليات الجولة رقم 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، أطلق المدافع دي ليخت تسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أصحاب الأرض.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس التي اختارها مدرب الفريق لمواجهة أودينيزي كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ـ دي ليخت ـ روجاني ـ ساندرو

خط الوسط: رامسي ـ بينتاكور ـ رابيو

خط الهجوم: رونالدو ـ ديبالا ـ بيرنارديسكي

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

في المقابل يطمح فريق أودينيزي الذي يقدم نتائج كارثية في الدروي الإيطالي هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البياكونيري للهروب من شبح الهبوط.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي بـ 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 16 بـ 36 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، لاتسيو مع كالياري في تمام العاشرة إلا ربعًا مساء.
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