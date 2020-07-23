بسمة وهبة: الإخوان مليانين خسة وندالة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جماعة الاخوان الإرهابية مستمرة في نشر الشائعات لتضليل الرأي العام.









وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن الفيديوهات المفبركة تعرضها قنوات الاخوان في تركيا وقطر ".









وتابعت بسمة وهبة تعليقا على إلقاء القبض على خلية إخوانية استهدفت فبركة فيديوهات لهدم الدولة المصرية، :" الاخوان مليانين خسة وندالة ".









وأردفت بسمة وهبة:" الاخوان يستغلون السوشيال ميديا لخداع المواطن المصري من أجل هدم مؤسسات الدولة".







