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بسمة وهبة: الإخوان مليانين خسة وندالة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:53 م
خلية إخوانية استهدفت
خلية إخوانية استهدفت فبركة فيديوهات لهدم الدولة
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هاني حسين
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جماعة الاخوان الإرهابية مستمرة في نشر الشائعات لتضليل الرأي العام.


وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن  الفيديوهات المفبركة  تعرضها قنوات الاخوان في تركيا وقطر ".


وتابعت بسمة وهبة تعليقا على إلقاء القبض على خلية إخوانية استهدفت فبركة فيديوهات لهدم الدولة المصرية، :" الاخوان مليانين خسة وندالة ".


وأردفت بسمة وهبة:"  الاخوان يستغلون السوشيال ميديا لخداع المواطن المصري من أجل هدم مؤسسات الدولة".


واختتمت بسمة وهبة:"  الاخوان يقومون بتصوير مشاهد مفبركة من أجل نشر الشائعات لتدمير الدولة المصرية، ولازم نعرف إننا على الطريق الصحيح ، ولازم أوجه التحية لكل رجال الداخلية على الضربة الاستباقية لضبط الخلية الإخوانية ".
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