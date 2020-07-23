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أخبار العالم

تحالف ضد الرئيس.. أوباما وبايدن يهاجمان ترامب في أول فيديو منذ تفشي كورونا.. شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:50 م
أوباما وبايدن
أوباما وبايدن
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شيماء مصطفى
كثف المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما من هجماتهما على الرئيس دونالد ترامب، في فيديو جديد يظهر أول اجتماع شخصي بينهما منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، كان الفيديو الذي يبلغ مدته 15 دقيقة، أحدث هجوم لـ أوباما ضد ترامب في حملة الانتخابات 2020، وذلك بعد أن أعاد مع نائبه السابق جو بايدن بناء تحالف أوباما الفائز. 

ووعد أوباما بدور نشط في الحملة الانتخابية المقررة في خريف هذا العام.

واستخدم أوباما وبايدن المحادثة، لتأكيد حجج واتهامات الأخير ضد ترامب، مع إشادة الرئيس الأمريكي السابق بصفات نائبه الشخصية.

وأشار الطرفان إلى قانون الرعاية الصحية المميز خلال إدارتهم للبلاد، وألقيا باللوم على ترامب لإذكاء الانقسام والعداء بين الأمريكيين منذ لحظة دخوله السباق الرئاسي عام 2016. 

كما انتقدا بشدة أسلوب ترامب وتعامله خلال مكافحة فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 140 ألف أمريكي.

وخلال الفيديو وجه بايدن حديثه لـ أوباما قائلا له: "هل يمكنك أن تتخيل الوقوف عندما كنت رئيسًا أن تقول "إنها ليست مسؤوليتي، أنا لا أتحمل المسؤولية؟، في إشارة إلى رفض ترامب تحمل المسؤولية بشأن إصابات كورونا.

وأضاف :"أنا لا أفهم عدم قدرته على الشعور بما يمر به الناس".

وأجاب أوباما عليه: "هذه الكلمات لم تخرج من أفواهنا عندما كنا في السلطة".

ونشر أوباما مقطع الفيديو على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "جلست مع جو بايدن للحديث عن القضايا الأكثر إلحاحًا في عصرنا. إنه بالضبط القائد الذي نحتاجه الآن - برؤية وخطط وشخصية لدفع أمريكا إلى الأمام".
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