برغش: عبد الناصر جعل الفلاح لا يشعر بالدونية أو الاستعباد.. فيديو

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أنه قبل ثورة 23 يوليو 1952 كان يوجد تدهور في التعليم، وكانت الصحة في أسوأ مراحلها مما أدى إلى انتشار الأمراض.





وأضاف برغش خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الزعيم جمال عبد الناصر جعل الفلاح يتملك 5 أفدنة، وجعله لا يشعر بالدونية أو الاستعباد.





وتابع الفلاح الفصيح أن الرئيس جمال عبد الناصر حارب من أجل الوطن وحافظ على كرامة الفلاح والإنسان المصري.



