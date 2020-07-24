حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

أدلى المتهمون بقتل صاحب أحد المصانع في المنوفية باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية عن أسباب ارتكابهم الجريمة ومكان اخفاء الجثة.

اعترف المتهم الأول "تاجر الخردة" امام الاجهزة الامنية بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وقرر بسابقة ترددهما على المتغيب منذ نحو 6 أشهر ونظرًا لعلمهما بتعثره ماديًا وتوقف مصنعه عن العمل قاما بإيهامه بقدرتهما على مشاركته فى المصنع وإعادة تشغيله مرة أُخرى.





وأضاف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثانى بتزوير أوراق تفيد شرائهما لمصنع المجنى عليه وعقدهما العزم على التخلص منه بدافع الإستيلاء على مصنعه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم شراء كابلات كهربائية للمصنع من منطقة السبتية بالقاهرة ، وأثناء سيرهم بالطريق مستقلين سيارة المجنى عليه توقفوا أمام أحد المقاهى وقاما بدس قرصين لمادة سامة فى مشروب عصير للمجنى عليه وعقب ظهور أعراض الإعياء عليه قاما باصطحابه داخل سيارته إلى أن توفى وتخلصا من جثته بإلقائها داخل حفرة بحوش منزل المتهم الأول وإخفاء السيارة بأحد الطرق في شبين الكوم.





وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات الأول، وتم بإرشاد المتهم الأول العثور على جثة المجنى عليه والسيارة الخاصة به.