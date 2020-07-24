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حوادث

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:01 ص
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
أدلى المتهمون بقتل صاحب أحد المصانع في المنوفية باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية عن أسباب ارتكابهم الجريمة ومكان اخفاء الجثة.

اعترف المتهم الأول "تاجر الخردة" امام الاجهزة الامنية بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وقرر بسابقة ترددهما على المتغيب منذ نحو 6 أشهر ونظرًا لعلمهما بتعثره ماديًا وتوقف مصنعه عن العمل قاما بإيهامه بقدرتهما على مشاركته فى المصنع وإعادة تشغيله مرة أُخرى.


وأضاف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثانى بتزوير أوراق تفيد شرائهما لمصنع المجنى عليه وعقدهما العزم على التخلص منه بدافع الإستيلاء على مصنعه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم شراء كابلات كهربائية للمصنع من منطقة السبتية بالقاهرة ، وأثناء سيرهم بالطريق مستقلين سيارة المجنى عليه توقفوا أمام أحد المقاهى وقاما بدس قرصين لمادة سامة فى مشروب عصير للمجنى عليه وعقب ظهور أعراض الإعياء عليه قاما باصطحابه داخل سيارته إلى أن توفى وتخلصا من جثته بإلقائها داخل حفرة بحوش منزل المتهم الأول وإخفاء السيارة بأحد الطرق في شبين الكوم.

وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات الأول، وتم بإرشاد المتهم الأول العثور على جثة المجنى عليه والسيارة الخاصة به. 

وكانت الأجهزة الأمنية، نجحت فى كشف ملابسات واقعة تغيب شخص بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة. 

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من ربة منزل  - مُقيمة بنها بالقليوبية، بغياب زوجها مالك أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا "متوقف عن العمل"، عقب خروجه من المنزل مستقلًا سيارته الملاكى لشراء بعض المستلزمات لمصنعه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء واقعة غيابه (تاجر خردة ، فنى بشركة أعلاف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.
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