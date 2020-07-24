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رياضة

حازم إمام ينشر صورة جديدة مع ميدو وسيف زاهر.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:40 ص
ميدو وسيف وحازم
ميدو وسيف وحازم
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محمد بدران
نشر الثعلب الصغير حازم إمام، لاعب نادى الزمالك السابق، صورة له عبر خاصية ستورى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"

وظهر حازم إمام برفقة أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق، والإعلامي سيف زاهر فى منزل الاخير.

ويعد حازم إمام من أساطير الكرة المصرية لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.

وأعلنت الحكومة على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 8 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.
حازم إمام ينشر صورة جديدة مع ميدو وسيف زاهر.. شاهد
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