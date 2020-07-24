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منوعات

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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احمد شريف

في الأيام الأخيرة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكائن غريب يشبه العقرب، قيل أنه شديد السمية وظهر بتونس وليبيا والإسكندرية.


وحذر رواد التواصل الاجتماعي المصيفين أو المقيمين بالمدينة الساحلية التي تعد العاصمة الثانية لمصر، بغلق الشبابيك والبلكونات بإحكام حتى لا يتسلل هذا الكائن الذي يشبه العقرب إلى منازلهم، ويلدغ أحد ويتسبب في وفاته.


أثارت هذه القصة المتداولة الذعر بين العديد من المواطنين، لشكل الكائن المخيف وتداول صورتها بكثافة، كبيرة عبر مواقع التواصل، ولكن شكك البعض في هذه الرواية، وبالبحث تبين أن هذا الكائن المريب، ليس إلا لعبة بلاستيكية لكائن ظهر بفيلم allien الشهير.


وتبين أيضا، أن ملتقط هذه الصورة هو مصور إيطالي، وبسؤاله عبر الأكونت الخاص به عبر موقع الفيسبوك أوضح أن هذه الصورة للعبة بلاستيكية لأحد الكائنات المستوحاة من فيلم خيال علمي، وليس كما يدعي البعض أنه كأن حقيقي وشديد السمية.

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