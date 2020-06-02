مفاجأة مرعبة.. شاهد لحظة اكتشاف زوجين عقرب حي وسط مشتريات بقالة

أصيب زوجان بحالة من الصدمة والهلع بعد اكتشافهما وجود " عقرب " وسط مشترياتهما من أحد فروع سلسلة محلات تجارية شهيرة في المملكة المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة ، موضحًا أنه أثناء قيام رب الأسرة "مات فراي" بمساعدة شريكة حياته "مونيكا فاسيل" في تفريغ أكياس المشتريات صباح يوم السبت الماضي، انتبها إلى وجود العقرب وسط مشترياتهما من الفاكهة تحديدًا.





واعتقد الزوجان، وهما من مدينة "فارنهام" بمقاطعة "سري" البريطانية، في البداية أن العقرب كان ميتًا، إلا أنه سرعان ما بدأ يتحرك، مما تسبب في زيادة حالة الهلع التي انتابت الزوجين.









وأفاد التقرير بأن "فراي" تمكن في أعقاب ذلك من السيطرة على الموقف، قبل أن يُلحق به العقرب أو بشريكة حياته أي ضرر، حيث نجح في وضع العقرب داخل وعاء، كما يتبين من خلال اللقطات المرفقة؛ وقرر في نهاية المطاف الاستعانة بمؤسسة محلية متخصصة في مجال رعاية وإنقاذ الزواحف من أجل التخلص منه.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن "فراي"، البالغ من العمر 46 عامًا، قوله إنه أدرك أن المخلوق الذي عثر عليه كان "عقربًا" على الفور، لكنه لم يكن يتحرك في البداية، لذا افترض أنه ربما يكون ميتًا، ولم تمض سوى فترة وجيزة حتى تبين له خطأ افتراضه.





وتابع موضحًا أنه تمكن من وضعه داخل برطمان، وتركه في غرفة النوم الإضافية بمنزله، كما أطلق عليه اسم "سيمون"؛ والأغرب من ذلك أنه كان يخطط للاحتفاظ به، حتى خرج من الوعاء وبدأ في التحرك على أرضية غرفة النوم، ومن هنا قرر أنه لا يرغب في أن يحتفظ به "كحيوان أليف" بعد ذلك، بحسب وصفه.









وأشار إلى أن "فاسيل" كانت قد توجهت إلى متجر محلي لشراء بعض الفاكهة قبل أن تحضر دون قصد هذه المفاجأة المرعبة إلى منزلهما؛ وأضاف أنهما اكتشفا بعد إجراء بعض الأبحاث أن ذلك العقرب شديد الخطورة، ويمكن أن تتسبب لدغته في الإصابة بسكتة قلبية وحتى الوفاة.



