هجوم قطيع أبقار ينهي حياة مسن بريطاني.. وزوجته في حالة حرجة

في حادث غريب من نوعه، لقي مسن بريطاني في الثانية والثمانين من عمره مصرعه عقب تعرضه لهجوم من " قطيع من الأبقار " أثناء سيره برفقة زوجته.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في منطقة "يوركشاير ديليز" بمقاطعة "يوركشاير"، الواقعة شمال شرق إنجلترا، يوم السبت الماضي.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه قد تم إعلان وفاة المسن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في موقع الحادث، في حين نُقلت زوجته، البالغة من العمر 78 عامًا جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضها بدورها لإصابات خلال الهجوم.









وأعلنت متحدثة باسم الشرطة المحلية أمس، الأحد، عن وفاة المسن عقب تعرضه لهجوم من قطيع الأبقار ، مضيفة أن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث، حيث تم إعلان وفاة الضحية، كما تبين أن زوجته مصابة بكدمات شديدة وتطلبت حالتها النقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.





وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أنه تمت الاستعانة بخدمة الإسعاف الجوي بسبب بعد موقع الحادث عن المستشفى.







