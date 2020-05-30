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منوعات

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 08:27 ص
حالة من الذعر بعد
حالة من الذعر بعد سرقة قرود لعينات اختبار فيروس كورونا
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هدير علاء
كشفت تقارير وسائل إعلام دولية عن واقعة غريبة من نوعها شهدتها ولاية "أوتار براديش" الهندية صباح أمس، الجمعة، حيث هاجمت مجموعة من القرود فني مختبر في كلية طب بمدينة "ميروت"، وسرقت عينات اختبار خاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأفادت التقارير بأن القرود استولت على ثلاث عينات اختبار من كلية طب "ميروت"، موضحة أن فنى المختبر كان يحمل العينات الخاصة بمرضى يُشتبه في إصابتهم بالفيروس قبل أن ينتزعها منه أحد القرود، والذي شوهد بعد ذلك وقد كان يجلس فوق شجرة محاولًا مضغها؛ وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المقيمين على مقربة من مكان الواقعة خوفًا من انتشار الفيروس إثر قيام القرود بحمل العينات حول المناطق السكنية.




وفي الوقت ذاته، أشار مسئول بالشرطة المحلية إلى وجود خطر من تسبب القرود في نشر العدوى في البلدات المجاورة، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


لكن "ديراج راج"، مدير كلية الطب في "ميروت"، قال إنه قد تم في وقت لاحق استعادة صناديق العينات، وتبين أنها لم تتضرر.


وأضاف أن العينات كانت ما زالت سليمة، ولا يُعتقد أن هناك أي خطورة فيما يتعلق باحتمالية نشر العدوى، لافتًا إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين سُرقت العينات الخاصة بهم، قد خضعوا للفحص مجددًا.




جدير بالذكر أن إجمالي عدد إصابات فيروس "كورونا" في الهند تجاوز بالفعل 173 ألف حالة إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 4980 حالة وفاة.


حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل
حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل
حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل
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