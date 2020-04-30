قرود وغزلان في الشارع.. كورونا يطلق العنان للحيوانات للتنزه بدل المواطنين.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحيوانات بدأت تحل محل الإنسان في بعض الأماكن حول العالم بسبب خلوها من البشر، وفرض الحجر الصحي الذي جعل الطبيعة تتنفس بعيدا عن وجود البشر.





والتقط المصورون في بعض الأماكن حول العالم صورا لحيوانات أطلقت الطبيعة لها العنان للتجول في أي مكان بسبب خلو المدن من البشر ومكوثهم في المنازل، وفي السطور التالية سنعرض أبرز الأماكن التي ظهرت الحيوانات فيها:





بريطانيا

ظهرت مجموعات متفرقة من الماعز في غرب مدية ويلز، حيث يعرف عن ذلك النوع من الماعز أنه خجول ويخاف أن يظهر في مناطق بها تجمعات من البشر، والتقط أحد المصورين صورة أثناء تجول قطيع في المدينة.





اليابان

بسبب كورونا في اليابان، تمكنت الغزلان من الخروج من البراري والتجول في شوارع المدينة بسبب عدد المواطنين القليل، والمحلات المغلقة التي شكلت بيئة هادئة للغزلان للتجول بحرية.

تايلاند

شاهد المواطنون مجموعة من القرود متجولة في شوارع تايلاند، بعد أن خلت الشوارع من المواطنين والسياح.





تشيلي

أما عن تلك الدولة فإن أمرها مرعب إلى حد ما، بسبب الحجر الصحي ترك الحراس الحدائق ورعاية الحيوانات، وأطلقت الأسود والأشبال الصغيرة في البلاد القريبة من البراري في تشيلي تتجول للتنزه والبحث عن الطعام.





أدى تفشي فيروس كورونا في كل أنحاء العالم إلى فرض الحكومات الحجر الصحي على الشعوب ومنعهم من الخروج إلى الشارع وإغلاق المطاعم والمولات والأندية وأي مكان يمكن أن يكون به تجمعات من المواطنين.