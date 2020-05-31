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منوعات

صندوق قمامة أنقذها.. سقوط رضيعة من ارتفاع 40 قدما .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:31 ص
سقوط طفلة
سقوط طفلة
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عزة عاطف
إغفال الأعين عن الأطفال الصغيرة قد يودي إلى كارثة حقيقية، فقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل وامرأة للاشتباه في إهمال رضيعتهما التي تبلغ من العمر عامين بعد سقوطها من نافذة غرفة نومها على ارتفاع 40 قدمًا من نافذة غرفة نومها. 

ولحسن الحظ أن الطفلة سقطت على صندوق قمامة أسفل النافذة، وتم نقلها إلى المستشفى وهي تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، ودخلت في حالة خطيرة وفقًا لصحيفة مترو.


سقطت الطفلة البالغة من العمر عامين فقط من الطابق الثالث في بورتسموث، وهي الآن في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، وألقت الشرطة القبض على والديها بتهمة الإهمال.

يقول الجيران أنهم سمعوا "صوت ارتطام هائل" إثر سقوط الفتاة من النافذة في مجمع الشقق حول مكان الحادثة.

تحقق شرطة هامبشاير في الحادث، حيث وصفت الشرطة إصاباتها بأنها "مهددة للحياة"، وصرح متحدث: "الفتاة تعالج حاليا في مستشفى ساوثهامبتون العام حيث تعد حالتها الآن بأنها خطيرة ولكنها مستقرة".

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