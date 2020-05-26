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مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:19 م
طفل يجد نفسه في مواجهة
طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس
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هدير علاء
نجا طفل في الثانية عشرة من عمره بأعجوبة من هجوم دب مفترس خلال نزهة في إحدى الغابات، وذلك بفضل تمكنه من الحفاظ على هدوئه واتباع إرشادات عائلته خطوة بخطوة حتى تمكن في نهاية المطاف من الخروج من هذا المأزق دون أن يصاب بأذى.


وأفادت تقارير إخبارية بأن الصبي "أليساندرو" كان في نزهة عائلية بالقرب من إحدى القرى في شمال إيطاليا، عندما وجد نفسه على نحو مفاجئ في مواجهة مباشرة مع الدب العملاق، وكانت المفاجأة أنه تمكن من الحفاظ على هدوئه ولم يسمح للذعر بأن يتملكه أو يسيطر على تفكيره، وبدأ يسير ببطء مبتعدًا عن الدب.




وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية مؤخرًا مقطع فيديو يرصد تفاصيل ما حدث، وشوهد الصبي في بداية الفيديو وقد كان يسير بهدوء مبتعدًا عن الدب، الذي كان على مسافة مترين منه، وكان يتتبعه خطوة بخطوة.


وسُمع صوت الشخص الذي قام بتصوير الفيديو وقد كان يتحدث إلى الصبي مطالبًا إياه بأن يبقى هادئًا؛ وأثناء سير الصبي مبتعدًا عن الدب ظل ينظر خلفه باستمرار لتفقد مدى اقتراب الدب منه، وفور أن انتبه إلى أنه وقف على ساقيه الخلفيتين، زادت حالة الذعر التي كان يعاني منها، وبدأ ينادي على والدته، في حين حثه مصور الفيديو على أن يهدأ ويواصل السير.


لكن الدب توقف عن ملاحقة الصبي وغير اتجاهه في نهاية المطاف لحسن حظ الصبي وعائلته.




وجاء في تقرير لصحيفة محلية أن الصبي هو من طلب من عائلته تصوير ذلك الموقف الذي يحبس الأنفاس؛ وتحدثت والدته عن تفاصيل ما حدث قائلة إن الدب اقترب منهم بشكل مفاجئ، قبل أن يغير اتجاهه في نهاية المطاف، لافتة إلى أنه لم تكن هناك أي علامات تشير إلى أن سلوك الدب كان عدوانيًا.


مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور
مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور
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