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منوعات

كان عاوز يبيعه.. ببغاء يمنح مالكه 500 دولار ويساعد الشرطة في ضبط لص

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد يكون شراء ببغاء في المنزل؛ شبيه بشراء "جهاز إنذار" قد يصدر ازعاجا كبيرا في المكان؛ فور شعوره بحركة غريبة في المنزل . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشرطة قدمت مكافأه تقدر بـ 500 دولار، لأحد مالكي الببغاوات؛ بعد نجاح الببغاء- الذي وصفته بالذكي- في مساعدتها للقبض على اللص. 

وحسب ما ورد في التحقيقات، فإن مالك الببغاء كان يفكر في بيعه بسبب ثرثرته طيلة اليوم ، و تقليده للأصوات دائما مما كان يسبب ازعاجا لمن حوله . 

وتعرض مالك ذلك الببغاء لحادث سرقه لمنزله، و تمكن الببغاء من الصياح بشكل هستيري عندما رأى اللص يركض عبر الشرفة و يهرب دون ان يشعر احد بوجوده . 

وصاح الببغاء و كأن اللص مر على جهاز إنذار شديد الحساسية ، و استيقظ مالكه و تفهم أن هناك لصًّ سرق شيئا ما ، فنظر الى الاسفل ووجد اللص يهرب، فقام بابلاغ الشرطة بسرعة و القت القبض عليه .
كان عاوز يبيعه.. ببغاء يمنح مالكه 500 دولار ويساعد الشرطة في ضبط لص
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