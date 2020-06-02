كان عاوز يبيعه.. ببغاء يمنح مالكه 500 دولار ويساعد الشرطة في ضبط لص





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشرطة قدمت مكافأه تقدر بـ 500 دولار، لأحد مالكي الببغاوات؛ بعد نجاح الببغاء- الذي وصفته بالذكي- في مساعدتها للقبض على اللص.





وحسب ما ورد في التحقيقات، فإن مالك الببغاء كان يفكر في بيعه بسبب ثرثرته طيلة اليوم ، و تقليده للأصوات دائما مما كان يسبب ازعاجا لمن حوله .





وتعرض مالك ذلك الببغاء لحادث سرقه لمنزله، و تمكن الببغاء من الصياح بشكل هستيري عندما رأى اللص يركض عبر الشرفة و يهرب دون ان يشعر احد بوجوده .





وصاح الببغاء و كأن اللص مر على جهاز إنذار شديد الحساسية ، و استيقظ مالكه و تفهم أن هناك لصًّ سرق شيئا ما ، فنظر الى الاسفل ووجد اللص يهرب، فقام بابلاغ الشرطة بسرعة و القت القبض عليه .

قد يكون شراء ببغاء في المنزل؛ شبيه بشراء "جهاز إنذار" قد يصدر ازعاجا كبيرا في المكان؛ فور شعوره بحركة غريبة في المنزل .