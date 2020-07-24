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أخبار البلد

مطار دبي يحتفل بعودة رحلات مصر للطيران.. والشركة ترد برسالة تقدير

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:56 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
وجهت الشركة الوطنية مصر للطيران، الشكر إلى مطارات دبي على بادرتها الكريمة بتهنئة جمهورية مصر العربية، بعيد ثورة 23 المجيدة، وأيضا عودة رحلات مصر للطيران المجدولة المنتظمة إلى مطار مدينة دبي الإماراتية.

وأعربت مصر للطيران، عن تقديرها للعلاقات المصرية الإمارات والتعاون المثمر والمشترك بين الجانبين، فضلا عن العلاقات المرتبطة بقطاع الطيران المدني والتعاون المثمر بين المطارات المصرية ومطارات دولة الإمارات.

ونشر مطار دبي الدولي، على حسابه الرسمي على "تويتر"، تهنئه لجمهورية مصر العربية، باستئناف الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها المجدولة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دبي الدولي، وأرفق الحساب الرسمي للدولة الشقيقة صورة طائرة مصر للطيران تعبيرا عن الترحيب، مفعلا هاشتاج #وحشتونا، وهاشتاج #ثورة_23_يوليو.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تسير منذ استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة مطلع يوليو الجاري، نحو 5 رحلات جوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع رحليتن إلى مطار دبي ورحلتين أيضا إلى مدينة أبوظبي ورحلة إلى مدينة الشارقة، وذلك بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر على خلفية جائحة كورونا الوبائية التي تسبب في تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية منذ منتصف مارس الماضي حتى أول يوليو الجاري.
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