View this post on Instagram

ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم اولا #الشهداء واسرهم كانوا مشرفنا النهارده 🙏😍 وده اقل واجب نقدمه لهم 🌹 #علاء_الدين #Cairoshow #احمد_عز ليلة عرض استثنائية🌹