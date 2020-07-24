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أخبار العالم

حكومة الوفاق تنقل عشرات المرتزقة إلى مصراتة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:38 م
حكومة الوفاق تنقل
حكومة الوفاق تنقل عشرات المرتزقة إلى مصراتة
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سمر صالح
تستمر حكومة الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة "السهم"، بحسب ما أفادت مصادر لموقع "العربية.نت"، اليوم الجمعة.

وتتواصل الدعوات الدولية للتهدئة، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى مسار التفاوض.

وشدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، الجمعة، مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.


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