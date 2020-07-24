AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:47 م
منتخب مصر اثناء إجراء
منتخب مصر اثناء إجراء المسحات
Advertisements
عبدالله هشام

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، سلبية المسحة الأولى التي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبي المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية بعد فترة توقف النشاط الرياضي التي دامت لأكثر من 4 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أكد مسؤولي الاتحاد أن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري جاءت مسحاتهم سلبية.

وكانت المسحة الأولى قد أخذت منذ أيام من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل مقر اتحاد اللعبة بمدينة نصر بمقر الإتحادات الرياضية.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. مجلس «الريشة الطائرة» يناقش استعدادات عودة النشاط

الريشة الطائرة تجتمع اليوم لمناقشة إجراءات عودة النشاط

الريشة الطائرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد أماكن تدريب المنتخب

الأحد.. الريشة الطائرة يستعرض خطته أمام "الأوليمبية" استعدادا لعودة النشاط الرياضي

دوري المحترفين لليد منتصف سبتمبر | وإعادة تشكيل لجان الاتحاد

الريشة الطائرة يخاطب الأولمبية لتحديد موعد المسحة الطبية للاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

العظمى تصل لـ 47 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس أول يوم العيد شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد والدته سمية الألفي.. صور

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

بث مباشر.. إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول منذ 86 عاما

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ منى عبد الغني

AdvertisementS

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا.. لاعبو الأهلي يخضعون لفحوصات طبية قبل مواجهة سموحة وسط حالة من القلق

مذبحة داخل برشلونة .. إدارة النادي توافق علي بيع 12 لاعبا

سكاي سبورت: استبعاد محمد صلاح من قائمة المرشحين لـ لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة ...خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك..محمد صلاح يكشف حقيقة قرب رحيله عن ليفربول

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي.. استبعاد محمد صلاح من جائزة لاعب العام.. مذبحة داخل برشلونة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

مصر تطلب العدالة بالكونفدرالية .. تونس والجزائر تساندان والمغرب تتحفظ.. والكاف يرفض

الموقع الرسمي لـ الدوري الألماني يحذف بي إن سبورتس.. تفاصيل

إبراهيم نور الدين يدير ودية الأهلى وسموحة

الدوري المصري..٣ أندية من أصل ١٨ فريقا تنجو من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة