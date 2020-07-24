AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ جيب جينز قصيرة.. شاهيناز تتألق بإطلالة ملفتة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:55 م
شاهيناز
شاهيناز
Advertisements
محمد بدران

نشرت المطربة شاهيناز صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شاهيناز مرتدية توب شيفون أسود، وجيب جينز قصير مفتوح ابراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت شاهيناز خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة.

.وأما من الناحية الجمالية وضعت شاهيناز سعيد المكياج الجذاب، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.


وطرحت شاهيناز مؤخرا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث فيديو كليب لها، بأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، كما طرحتها أيضا على قناة "مزيكا"، وجميع الوسائط الإلكترونية.

الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء، وامتد التجديد أيضا الي تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقي.

وحققت الأغنية، عدد استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"في إيه بقى ما تبعد كدا".. شاهيناز تطرح أغنية حياتي أحلى.. فيديو

بـ فستان قصير مشجر.. شاهد شاهيناز بـ إطلالة جذابة

بـ ماكياج جذاب.. شاهيناز تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

بـ جامب سوت أسود.. شاهد إطلالة جذابة لـ شاهيناز

شاهيناز تطرح كليب توتة توتة.. شاهد

ترشيحاتنا

قبل العيد..الزراعة تكشف حقيقة إصابة اللحوم الحمراء بفيروس كورونا

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لودية سموحة

النيابة العامة تحقق في واقعة شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية |تفاصيل

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 30 ثانية.. شركة إسرائيلية تعلن عن جهاز لفحص الفيروس عبر النفس

وفاة مسئول بهيئة السكة الحديد بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة