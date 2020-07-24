بـ جيب جينز قصيرة.. شاهيناز تتألق بإطلالة ملفتة

نشرت المطربة شاهيناز صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شاهيناز مرتدية توب شيفون أسود، وجيب جينز قصير مفتوح ابراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت شاهيناز خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة.

.وأما من الناحية الجمالية وضعت شاهيناز سعيد المكياج الجذاب، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.



وطرحت شاهيناز مؤخرا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث فيديو كليب لها، بأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، كما طرحتها أيضا على قناة "مزيكا"، وجميع الوسائط الإلكترونية.



الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء، وامتد التجديد أيضا الي تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقي.

