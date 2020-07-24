بيع النقد بالنقد.. "قاعدة ترابيزة" أدت لفكرة تأسيس أول بنك في التاريخ

في أيطاليا وتحديدا في مدينة البندقية، كان فكرة إنشاء البنوك تخطو خطواتها الآولى عام 1397 ميلادية، واللافت للنظر أن الفكرة جاءت بغرض وقاية هذه الأموال من السرقة فقط.





وأنشئت المصارف "البنوك" خلال النهضة الأوروبية في ذلك التوقيت تحت عنوان "بانكو ريالتو"، وهي كلمة تعني المائدة أو الطاولة وهي التي كان يجلس عليها الصيارفة حينها، حيث كانوا يقبلون إيداعات كبار الأثرياء والتجار ليحتفظوا بها على سبيل الأمانة على أن يقوموا بردها لهم عند طلبها، وكانوا يحصلون مقابل ذلك على عمولات.





أما كلمة بنك فهي كلمة إنجليزية تقابلها كلمة مصرف باللغة العربية مأخوذ من الصرف بمعنى "بيع النقد بالنقد" وتعرف المصارف بأنها منشآت تقبل النقود كودائع وتحترم طلبات مودعيها في سحبها وتمنح القروض أو تستثمر الودائع الزائدة، أما المال المدخر وفي حالة عدم تحريك المال المدخر لفترة حيث يتفق عليها ويمكن عندئذ أن تكون الفائدة مركبة.