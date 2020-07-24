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أخبار البلد

ممثلو الطفولة والأمومة يناقشون الحق في الصحة بالجلسة الختامية للبرلمان العربي للطفل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة 4 أطفال أعضاء البرلمان العربي للطفل، في الدورة الرابعة والختامية للبرلمان، التي عقدت عن بعد في الشارقة في الفترة من 19 – 23 يوليو الجاري عبر تطبيق zoom. 

شارك كل من "رنا أحمد شوقي من 16 عام، أدهم محمد عبد الرحيم 16 عام، شهد أحمد محمد 15 عام، عبد الرحمن عفت علي 15 عام" وبالتنسيق مع اسماعيل النكلاوي ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها بمشاركة بنات وأولاد المجلس في البرلمان العربي والذي تتبناه دولة الإمارات طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وتم تأسيسه بهذا الشكل الراقي، ليؤكد أهمية حق الأطفال في المشاركة لافتة إلى أنه يعد نهج جديد يعلمهم تولي القيادة والمسئولية والمشاركة الجادة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين البلدان والتعلم من الثقافات المختلفة.

وأكدت سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخذ عدة خطوات استباقية في مجال مشاركة الأطفال، لخلق جيل واع ومدرك لحقوقه وواجباته وفقًا للدستور والمواثيق الوطنية والدولية. 

ولفتت إلى أهمية موضوع الجلسة وهو "حق الطفل في الصحة" وهي على رأس أولويات الحقوق والتي تضمن حقه في البقاء والنماء السليم، مؤكدة أهمية التنشئة السليمة والصحية للأطفال وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد العمر الذهبي للطفل. 

وأشادت أمين عام المجلس بهذه البادرة التي تتبناها دولة الإمارات الشقيقة والتي تعكس مدى الاهتمام بتنشئة الطفل والتأكيد على حقوقه. 

كما أدلى الأطفال بتوصياتهم المتعلقة بموضوع الجلسة، حول حياة الطفل بعد جائحة كورونا "كوفيد 19" وضرورة رفع وعي الأمهات والآباء حول صحة الطفل أثناء الحمل وما بعد الولادة بالإضافة إلى أهمية تطعيم أولادهم.

وأكدوا أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة الحرص على صحة الطفل النفسية في هذه المرحلة والتي ستساهم بشكل كبير في تشكيل حياته فيما بعد، كما أوصوا بضرورة إنشاء مراكز طبية مجهزة لدعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى الوعي الذاتي ومحاربة الجهل والأساليب البدائية للتعامل مع الأمراض بشكل عام.

فضلا عن أهمية تلقى الطفل الرضاعة الطبيعية منذ ساعاته الأولى، وأهمية الحرص على وضع برنامج تغذية سليم.
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