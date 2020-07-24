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رياضة

75 دقيقة .. الأهلي متقدم بهدفين وسموحة يهدر هدف التقليص ..فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:47 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
انتهت 75 دقيقة من عمر المباراة الأهلي وسموحة الودية التي تجمعهما حاليا على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز بتقدم النادي الشياطين الحمر على الفريق السكندري بهدفين بدون رد. 

وأحرز النادي النادي الأهلي الهدف الأول فى الدقيقة 43 عن طريق كهربا بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى، خلال الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثانى مروان محسن بعد مجهود كبير من كهربا من الناحية اليسرى الذي هيأ الكرة أمام مروان ليضعها بسهولة داخل المرمى.

وفاجأ السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للاهلى الجميع بمشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مع بداية الشوط الثانى للمباراة الودية لسموحة المقامة حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 69 أهدر فريق سموحة هدف التقليص بعد مراوغة رائعة من أحمد فؤاد داخل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسقط من يد علي لطفي وتردد لـ أحمد حسن مكي ويسددها أعلى من المرمى وهو فارغ.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا بعد متابعة متميزة لتسديدة عمرو السولية التي ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان.

وأشرك رينيه فايلر مجموعة كبيرة من اللاعبين مع بداية الشوط الثانى لمنح الجميع الفرصة من بينهم النيجيرى جونيور اجاي وياسر ابراهيم والصاعد محمد عبد المنعم وأحمد الشيخ ومروان محسن.

ووقع احمد فتحى لنادي بيراميدز لمدة ٣ سنوات خاصة ان عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي.
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