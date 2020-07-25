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حوادث

حبس مدير شركة تنتج «بن» مجهول المصدر بالمطرية

السبت 25/يوليه/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس المدير المسئول عن شركة لتعبئة السع الغذائية بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنتاج وتعبئة (125 عبوة "بن منتج نهائى" ، وكذا 2,200 طن "بن" معبأ داخل داخل أجولة مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – ماكينة طحن وتحميص بن "أدوات إنتاج") ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 
 
وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية .

وتبين قيامه بإنتاج وتعبئة (125 عبوة "بن منتج نهائى" ، وكذا 2,200 طن "بن" معبأ داخل داخل أجولة مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – ماكينة طحن وتحميص بن "أدوات إنتاج") ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 
 
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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