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حوادث

حبس مسئول صيدلية لحيازته أدوية مهربة جمركيا

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 ص
ادوية طبية
ادوية طبية
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس المدير المسئول عن صيدلية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لحيازته أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة .

وبالفحص عثر على (182) صنف علاجى بإجمالى عدد (18245 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " القلب - السكر – الضغط – العظام " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1569) قرص أدوية مخدرة "خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

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