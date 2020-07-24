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برلمان

بعد إيجابية الأولى.. النائب أحمد فرغلي يجري المسحة الثانية لـ كورونا الثلاثاء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:33 م
النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب أحمد فرغلي عن موعد إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو من الشهر الجاري.


يأتي ذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة الأولى إيجابية، والتي تم إجراؤها يوم الأحد الماضي، الموافق 19 يوليو.


وكان عدد من النواب قد أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية، آخرهم النائب عبد الرحيم علي، الذي أعلن إيجابية المسحة الثالثة له اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.
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