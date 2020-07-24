رد فعل سعد سمير بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع الأهلي.. فيديو

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، عن موقف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فسخ عقده وقيد محمود عبد المنعم"كهربا".









وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وابلغني برفع اسم سعد سمير وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".









وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لاي ناد آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة".







