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رياضة

رد فعل سعد سمير بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع الأهلي.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:51 م
سعد سمير
سعد سمير
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حسن العمدة
كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، عن موقف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فسخ عقده وقيد محمود عبد المنعم"كهربا".


وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وابلغني برفع اسم سعد سمير وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".


وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لاي ناد آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة".


وأتم: "سعد سمير ابن من أبناء النادي الأهلي ولم يقم بالتوقيع لأي ناد آخر دون الجوع للنادي الأهلي".
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