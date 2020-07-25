ثغرة في جسم الإنسان يستغلها كورونا لمهاجمته.. تفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، السبت، أن العلماء اكتشاف ثغرة فى جسم الإنسان تمكن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" من مهاجمته ومن ثم التسلل للخلايا البشرية.







وذكر موقع "فوكس نيوز" أن علماء أمريكيين كشفوا الإنزيم الذي يستغله فيروس كورونا المستجد حتى يتسلل إلى جسم الإنسان ويصيبه بمرض كوفيد 19.





وففقا للعلماء، فإن الفيروس يحتاج إلى الاحتيال على الجهاز المناعي لدى الإنسان حتى يتمكن من الوصول إلى الخلايا.





ويشرح الباحثون أن الموظف مثلا يحتاج إلى الإدلاء ببطاقة أو رمز تعريفي حتى يدخل مقر العمل، وهذه المراحل المعقدة شبيهة بما يجتازه الفيروس من عقبات قبل الوصول إلى الخلايا.





وتمكن العلماء من تحديد بنية إنزيم يعرف في الوسط العلمي بـ nsp16، ويجري استخدامه عادة من قبل فيروس كورونا المستجد لأجل خداع الجهاز المناعي والوصول إلى الخلايا المضيفة.





وحين يتمكن الفيروس من إحداث هذا الاختراق، عن طريق إنزيم التمويه، يصبح قادرا على التكاثر في الجسم.





تبعا لذلك، فإن فهم الطريقة التي يعمل بها الإنزيم من شأنه أن يساعد على تطوير علاج ضد مرض كوفيد 19 الذي أصاب ملايين الأشخاص في العالم منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي.





وربما يلجأ الباحثون، مستقبلا، إلى تقنيات تفرضُ قيودا على الإنزيم في جسم الإنسان، وهذه الخطوة ستعرقل وصول الفيروس إلى الخلايا.





ويجري استخدام هذا الإنزيم في العادة لأجل إدخال تعديل على الحمض النووي الريبوزي أو ما يعرف اختصارا بـ RNA cap؛ وهو عبارة عن توقيع يبعث إشارات إلى الخلايا بشأن البروتينات التي يتعين إنتاجها، لأنها الأصح والأنسب.