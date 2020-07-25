شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب، والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان.





وتأتى عملية التطوير تمهيدًا لإخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.





وأكد عبد العال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.





كان مجلس الوزراء وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.