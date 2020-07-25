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محافظات

شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب

السبت 25/يوليه/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال

 أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، تسكين ٧٠  أسرة من منطقة الطيبى فى روضة السيدة.


وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف أنه تمت إزالة ٤٧ عقارا ضمن أعمال الإزالة بمنطقة الطيبى.


وأوضح أن ذلك فى إطار توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.


وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب، والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان.


وتأتى عملية التطوير تمهيدًا لإخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  للمواطنين.


وأكد عبد العال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.


كان مجلس الوزراء وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

 

شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
شاهد.. إزالة ٤٧ عقارا وتسكين ٧٠ أسرة من الطيبى فى روضة السيدة زينب
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