رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: إصابات فيروس كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا فى العالم.. تفاصيل

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن أرقام أعداد الإصابات بكورونا فى تلك الأيام وخصوصا البارحة ارتفعت بأرقام قياسية، حيث وصلت إلى أكثر من 15 مليون إصابة و296 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى وجود 85% من الإصابات موجودة فى 10 دول ومعظمها بأوروبا.





وأضاف "عودة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الإصابات فى الإرتفاع خاصة بالدول التى تمر بالمرحلة الثانية للموجة الاولى، موضحا أن السبب يرجع فى عدم إتخاذها للإجراءات الإحترازية للفيروس، وفتح أوروبا الحدود الدولية مرة أخرى.





وتابع أن هناك 85% من الإصابات بكورونا فى أوروبا قادمين من الخارج وليس منها نفسها، لافتا إلى أن الإرتفاع الجديد فى دول أوروبا ودول أخرى مثل أمريكا والبرازيل والهند سببها هو عدم توقعهم بأن الفيروس سيأتى لهم والتهاون به.





وأكد أن هناك شفاء أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا، مما يعنى أن الناس الان تقاوم هذا الفيروس، متابعا أن هناك بحوث تسير الأن للقيام بلقاح للفيروس، حيث أنها تصل ل280 فى العالم.





وأشار إلى أنه سيوجد لقاح خلال العام القادم هناك فقط أربع لقاحات التى أجتازت المرحلة الثالثة، وهى مرحلة التجارب على الأشخاص، ومنها لقاح بأكسفورد وأمريكا والصين وروسيا، ولا يوجد لقاح ليس له أعراض جانبية، كما أن تلك اللقاحات لها أهداف سياسية مثل أمريكا، حيث أنه على ترامب أن يجده فى أسرع وقت وقت ممكن لأن لديه إنتخابات فى الوقت القريب.



