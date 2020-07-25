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رياضة

تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:24 ص
تشافي
تشافي
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محمد السعيد
أعلن تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة، المدير الفني لفريق السد القطري، إصابته بفيروس كورونا.

وقال "تشافي"، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لنادي السد القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس، مدرب الفريق الرديف".

وأضاف "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-١٩".

وتابع "لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل". 

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