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محافظات

إصابة مدير مرفق إسعاف مطروح بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أصيب الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف المصرية في مطروح،  بفيروس كورونا بعد ان اثبتت الفحوصات الطبية اللازمة ايجابية إصابته .

وأكد الدكتور محمد سعدية أن شعر ببعض التعب  والارهاق وارتفاع درجة الحرارة وقام بعزل نفسة بمنزلة حتى بدات تظهر الاعراض الاصابة بكورونا تباعا.

واضاف انه قام باجراء الفحواصات الطبية اللاازمة والتى اثبتت نتيجة الفحوصات ايجابية الاصابة بفيروس كورونا  .

واشار  انه تم نقله على الفور إلى مستشفى العجمي بالإسكندرية لتلقي الرعاية الطبية لافتا انه كان حريص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية 

واوضح ان جميع العاملين بمرفق الاسعاف ومديرية الصحة يقمون بدورهم فى خدمة وطنهم وانهم مستعدون للتضحية بانفسهم  .

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