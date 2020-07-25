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فن

إيمان العاصي: سعيدة بردود الفعل على شخصية "داليدا"

السبت 25/يوليه/2020 - 01:39 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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آيه عاطف - محمد نحلة
استطاعت الفنانة إيمان العاصى، أن تلفت الأنظار إليها بقوة، مع عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، على شاشة قناة mbc مصر، من خلال شخصية "داليدا"، التى تظهر بها طوال الأحداث، وهى الشخصية التى اعتبرها الجمهور نقلة نوعية لها فى الدراما المصرية، خصوصا وأنها ظهرت بشكل مختلف تماما، كان بمثابة المفاجأة للمشاهدين، سواء فى تغيير "اللوك" أو فى طريقة الأداء والتمثيل.

وأشاد جمهور "تويتر" و"الفيس بوك" بإبداعها فى شخصية "داليدا"، والامساك بتفاصيل دور الفتاة التى تقطن فى حارة شعبية، مع إبليس ورفاقه، وهى التى ولدت من أم فرنسية وأب مصرى خلال الأحداث، حيث جاء أداءها معبرا عن حالة العمل الدرامى الذى يأخذ طابع التشويق والاثارة والغموض.

وأعربت إيمان العاصى عن سعادتها بردود الأفعال القوية التى تتلقاها يوميا عن دورها فى المسلسل، خصوصا وأن كثير من الجمهور اعتبر دورها مفاجأة العمل، لظهورها بشكل جديد لم يألفه عليها من قبل، ما تسبب فى الاستحواذ على عقلية المتابعين فى الوطن العربى.

وتقرأ حاليًا ايمان العاصى، عددًا من النصوص الدرامية المهمة، للمفاضلة من بينها واختيار الأنسب، حيث تحرص إيمان العاصي على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفني المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التي قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية.

ومن المقرر عرض الجزء الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" أواخر يوليو الجارى، على منصة شاهد  VIP، والعمل الدرامى كتبه ببراعة شديدة السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه بحرفية كبيرة أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة رائعة من أبرز النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، وصبرى فواز، ومحمد جمعة، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

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